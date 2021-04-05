С начала марта от коронавируса в Башкирии скончались более 100 человек

За прошедшие сутки от коронавируса скончались еще четыре человека Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии в марте 2021 года не было ни одного дня без зарегистрированных смертей, вызванных коронавирусом. В период с 1 марта по сегодняшний день, 5 апреля, жертвами инфекции стали 101 человек. За все время пандемии от нее скончались 378 жителей, четверо из них – за прошедшие сутки. Такие данные представил региональный оперштаб.

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 32 881 (+103), выздоровели от инфекции 28 359 пациентов (+121). Вакцинацию от коронавируса прошли более 100 тысяч жителей региона.