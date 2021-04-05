Главный синоптик Башкирии рассказала о характере погоды на этой неделе

Осадки по Башкирии ожидаются в первой половине недели Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начальник Башгидромета Вилора Горохольская дала прогноз погоды в республике на текущей неделе - 5-11 апреля.

По словам главного синоптика региона, в первой половине недели «сохранится неустойчивый характер погоды с осадками в виде дождя и мокрого снега различной интенсивности».

– А вторая половина [недели] будет определяться областью повышенного давления. Существенных осадков не ожидается, температура воздуха повысится: ночью до 0°, +5° (в горных районах 0°, -3°), днем +5°, +10° (+11°, +16°), – рассказала Горохольская.

Специалист добавила, что средняя температура в Башкирии «повсеместно перешла через ноль градусов в сторону положительных значений», по Уфе она выше нормы – на 3-4 градуса. Тем не менее на следующей неделе прогнозируется небольшое похолодание.