Синоптики рассказали, когда в Башкирии начнется ледоход

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Весна в самом разгаре, а значит, совсем скоро на реках загрохочет ледоход. Когда же вскроются реки ото льда, и стоит ли жителям республики опасаться сильных паводков, рассказала начальник Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилора Горохольская

- Средняя глубина промерзания почвы в бассейне реки Белой 62-70 см, что на 5-20 см больше средних многолетних значений. Высота снежного покрова составляет в среднем 42-80 см, что на 5-50 процентов выше нормы. Толщина льда на реках колеблется в пределах 30-67 см, что близко к значениям нормы, - отметила Горохольская.

Что касается ситуации на Павловском водохранилище, то там толщина льда неоднородна и колеблется от 20 до 47 сантиметров, местами уже образуются промоины.

В целом, реки в Башкирии уже готовы вскрыться ото льда. Уже совсем скоро начнется ледоход на малых и степных реках на западе республике. Да и в крупных реках лед темнеет, образуются проталины.

- Вскрытие верховья реки Белой ожидается 13-19 апреля, среднего течения 7-13 апреля, в нижнем течении с 13 по 19 число. Река Уфа в верховье вскроется 13-19 апреля, в нижнем течении с 5 по 11, - уточнила Вилора Горохольская.

При этом отмечается, что максимальный уровень воды в этом году ожидается в пределах нормы, а значит, серьезных подтоплений опасаться не стоит.