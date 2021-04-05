В Уфе закрылся ковид-госпиталь на базе Демской больницы

Ковид-госпиталь в Демской больнице был открыт в конце марта прошлого года

В Уфе 1 апреля с Демской больницы сняли статус ковид-госпиталя. Лечебница готовится к переходу на плановую работу. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

– С 1 апреля у нас закрыта на прием и готовится к переходу на плановую работу Демская городская больница. […] Чтобы коечный фонд не простаивал, – пояснил руководитель ведомства. – Общее число коечного фонда составляет 1668, занято 90%,

Глава Башикрии Радий Хабиров отметил, что ковид-госпиталь в Демской больнице был одним из первых, открытых на территории республики. Он попросил передать «слова благодарности всему коллективу» медучреждения.