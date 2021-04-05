«Это не подарок президента»: Радий Хабиров о передаче БСК под контроль Башкирии

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 5 апреля, во время оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров откровенно высказался о передаче в собственность региона контрольного пакета акций «Башкирской содовой компании».

- Некоторые, мне кажется, неправильно начали понимать эту историю. Я хочу сказать – это не подарок президента. Это большая ответственность и доверие президента. Теперь за состояние предприятия отвечаем мы с вами. И здесь, конечно, надо очень серьезно поработать, - обратился Хабиров к чиновникам и главам районов.

Также глава Башкирии заявил, что сегодня представители регионального правительства находятся в Москве, где обсуждают параметры Соглашения по управлению «Содой». Напомним, на этом соглашении между башкирским кабмином и федеральным центром настаивал лично президент России Владимир Путин.