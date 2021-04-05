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Общество5 апреля 2021 8:35

Власти Башкирии назвали самые комфортные города республики

В рейтинг попали города с наиболее комфортной городской средой
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 5 апреля, на оперативном совещании в башкирском правительстве и.о. министра ЖКХ республики Ирина Голованова представила индекс качества городской среды. В таблице, которую показала чиновница, города региона были разделены на две части: населенные пункты с благоприятной и неблагоприятной городской средой.

Как оказалось, при всех прочих равных показателях, самым комфортным городом, где лучше всего благоустроены дворы и общественные места, стал город Туймазы. Вторую строчку заняла Агидель, замкнули тройку лидеров Дюртюли.

Среди самых неблагоустроенных городов Башкирии оказались Давлеканово, Бирск и Благовещенск. Полный рейтинг городов республики по комфортной городской среде – на фото ниже.

Так выглядит рейтинг городов Башкирии по комфортной среде