Власти Башкирии назвали самые комфортные города республики

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 5 апреля, на оперативном совещании в башкирском правительстве и.о. министра ЖКХ республики Ирина Голованова представила индекс качества городской среды. В таблице, которую показала чиновница, города региона были разделены на две части: населенные пункты с благоприятной и неблагоприятной городской средой.

Как оказалось, при всех прочих равных показателях, самым комфортным городом, где лучше всего благоустроены дворы и общественные места, стал город Туймазы. Вторую строчку заняла Агидель, замкнули тройку лидеров Дюртюли.

Среди самых неблагоустроенных городов Башкирии оказались Давлеканово, Бирск и Благовещенск. Полный рейтинг городов республики по комфортной городской среде – на фото ниже.