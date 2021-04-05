В Башкирии чиновники стали чаще болеть коронавирусом – Хабиров поручил усилить работу по вакцинации

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В Башкирии все больше чиновников и госслужащих заболевает коронавирусом. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Я регулярно получаю информацию по категориям заболевших. У нас серьезная динамика заболевших работников муниципальных учреждений, администраций и государственных организаций, – отметил руководитель региона.

По данным министра здравоохранения республики Максима Забелина, процент вакцинации от коронавируса «среди сотрудников муниципальных органов власти» составляет «менее 18%».

– Как бы бог с ним – это их решение. Но дело в том, что много болеют. Я прошу глав муниципалитетов обратить внимание, проанализировать эту историю, и, может быть, усилить санитарные нормы и посмотреть, если нужна помощь, мы добавим вакцины – проведите вакцинацию. Я уже говорил, что на нас ответственность: помимо того что организовываем борьбу с эпидемией, мы должны все-таки быть в строю, поэтому и ответственность должна быть, – обратился к коллегам Радий Хабиров.

Глава республики также поручил усилить вакцинацию на крупных башкирских предприятиях.