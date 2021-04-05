В Башкирии за сутки еще у 103 человек выявили коронавирус

С каждым днем в республике регистрируется все меньше новых случаев болезни Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии с каждым днем регистрируется все меньше новых случаев заболевания ковидом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Забелин во время очередного оперативного совещания в правительстве республики. Так за последние 24 часа в регионе зарегистрировано 103 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших достигло 32881 человек. Из них 3931 проходят лечение амбулаторно, на стационарном лечении находятся 214 человек, четверо пациентов помещены в отделение интенсивной терапии. Также за минувшие сутки выписано с выздоровлением 121 человек, всего число вылечивших достигло 86,2 процента.

Также Максим Забелин отметил, что постепенно в республике закрываются и ковидные госпитали. С 1 апреля закрыта на прием и готовится к переходу на плановую работу Демская городская больница. В настоящий момент в Башкирии развернуто 1668 инфекционных коек, занятость которых составляет 90 процентов.

Продолжается в республике и массовая вакцинация населения от ковида. Всего в Башкирию поступило 183692 дозы вакцины. 1-м компонентом вакцинировано уже 151180 человек (83 процента), из них 62 тысячи – это лица старше 60 лет. Полностью завершена вакцинация 102209 человек – 56 процентов от поступившей вакцины.