В Башкирии после ДТП госпитализировали пять человек

фото: МЧС РБ

В Салаватском районе Башкирии в ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария произошла вечером 4 апреля на 1613 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск: столкнулись Ford Focus и встречный Nissan X-Trail. Помощь медиков понадобилась двоим пассажирам из первого авто – мужчина 26 и 32 лет. Во внедорожнике пострадала семья: 43-летний житель Уфимского района, его 40-летняя супруга и 13-летний сын. Всех их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

– Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП, – передали в республиканской Госавтоинспекции.