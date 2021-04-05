Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 апреля 2021 7:59

В Башкирии после ДТП госпитализировали пять человек

Среди пострадавших супружеская пара с ребенком
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий

фото: МЧС РБ

В Салаватском районе Башкирии в ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария произошла вечером 4 апреля на 1613 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск: столкнулись Ford Focus и встречный Nissan X-Trail. Помощь медиков понадобилась двоим пассажирам из первого авто – мужчина 26 и 32 лет. Во внедорожнике пострадала семья: 43-летний житель Уфимского района, его 40-летняя супруга и 13-летний сын. Всех их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

– Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП, – передали в республиканской Госавтоинспекции.

ДТП