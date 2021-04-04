Уфимку осудят за оскорбление полицейских

Свою вину женщина признала.

38-летняя уфимка предстанет перед судом из-за того, что в состоянии алкогольного опьянения оскорбила полицейских.

Как рассказали в МВД по РБ, женщина была задержана за кражу продуктов. Прибывших на место сотрудников она начала оскорблять, выражаться в их адрес нецензурной бранью.

В отношении нее было возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, совсем скоро ей вынесут приговор.

Свою вину женщина признала.