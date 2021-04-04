В Башкирии прекратили поиски 33-летней матери троих детей

Все это время дома ее ждали трое маленьких детей, надеясь, что мать скоро вернется.

В Башкирии сегодня, 4 апреля, завершились поиски 33-летней Светланы Есаянц, которая пропала еще в прошлом месяце. Благо женщина нашлась живой и здоровой, сообщили добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт". Где находилась «потеряшка» все это время неизвестно.

Напомним, что Светлана пропала при странных обстоятельствах в селе Кандры еще 11 марта. После получки она с подругами уехала в село за покупками, только вот подруги вернулись, а она нет. Все это время дома ее ждали трое маленьких детей, надеясь, что мать скоро вернется.