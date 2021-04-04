В Башкирии ожидается туман и видимость 500 метров

Местами ожидается гололед, отложение мокрого снега на провода и деревья, ночью и утром туман, видимость составит 500 метров и менее.

5 апреля в Башкирии прогнозируются неблагоприятные природные явления, сообщили в МЧС республики.

Местами ожидается гололед, отложение мокрого снега на провода и деревья, ночью и утром туман, видимость составит 500 метров и менее.

Ухудшаться погода начнет уже сегодня вечером 4 апреля. В некоторых районах пройдет дождь, который перейдет в снег, ночью и рано утром ожидается гололедица. Ветер будет дуть с запада, днем порывы достигнут до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +1, -4 градуса, при прояснениях до -10, днем потеплеет до +1,+6.