Пассажирский НефАЗ в Уфе насмерть сбил пешехода

На месте ДТП работают сотрудники полиции, начато разбирательство.

Сегодня, 4 апреля, в уфимской Черниковке произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса и пешехода.

Как сообщили в ГИБДД республики, в одиннадцатом часу дня 40-летний местный житель за рулем автобуса НефАЗ насмерть сбил пешехода на пересечении улиц Кольцевой и Ульяновых.

Сам водитель автобуса рассказал, что ехал на зеленый сигнал светофора.

- Посередине перекрестка появился человек. У меня выбора не было – я притормозил, он оказался под автобусом, - сказал он полицейским.

Личность погибшего устанавливается. На месте ДТП работают сотрудники полиции, начато разбирательство.