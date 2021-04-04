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Общество4 апреля 2021 12:47

Завтра в Башкирии ожидается мокрый снег

Он пройдет в отдельных районах
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Также возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, ночью и утром на дорогах – гололедица.

В Башкирии завтра 5 апреля прогнозируется мокрый снег, местами до умеренного. Пройдет он в отдельных районах республики, сообщили в Башгидромете.

Также возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, ночью и утром на дорогах – гололедица. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0,-5 градусов, днем потеплеет до 0, +5.

Автомобилистам стоит быть внимательными и не выезжать на трассу в случае ухудшении погодных условий.

Отметим, что неделя с 12 апреля ожидается теплой - в республике установится солнечная весенняя погода.