Стало известно о состоянии трехлетнего ребенка, пострадавшего в пожаре в Башкирии

Вчера 3 апреля сразу после ЧП состояние малыша характеризовалось как тяжелое

Отец трехлетнего мальчика, который вчера пострадал в пожаре в селе Языково Благоварского района республики, рассказал «КП-Уфа» о самочувствии сына.

- Все нормально. Сегодня его переведут в ожоговый центр Уфы, - сказал мужчина.

Вчера 3 апреля сразу после ЧП состояние малыша характеризовалось как тяжелое, он был госпитализирован в ЦРБ Языково.

Напомним, что пожар произошел 3 апреля днем в частном доме. В огне погибли 33-летняя женщина и ее шестилетний сын. Причина возгорания и обстоятельства трагедии пока неизвестны. Погибших будут хоронить завтра.