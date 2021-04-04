В Башкирии водитель ВАЗа устроил ДТП и пострадал в нем со своим другом

В результате аварии водитель легковушки и его 31-летний пассажир были госпитализированы с травмами

3 апреля рано утром в Татышлинском районе Башкирии на автодороге Бураево-Старобалтачево-Куеда произошла авария с двумя пострадавшими.

Как сообщили в ГИБДД, 29-летний местный житель за рулем ВАЗовской «десятки» въехал в припаркованный грузовик «DAF», за рулем которого находился 50-летний житель Дагестана.

В результате аварии водитель легковушки и его 31-летний пассажир были госпитализированы с травмами. Известно, что предполагаемый виновник ДТП находился в состоянии опьянения. Результат освидетельствования составил 0,750 мг/л. Начато разбирательство.