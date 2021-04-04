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Коронавирус Covid-194 апреля 2021 9:56

В Башкирии 105 человек подхватили коронавирус

Общее число заболевших достигло 32 778
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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К сожалению, на три увеличилось количество смертей от ковида – общее число умерших составило 374 человека.

За последние сутки в республике еще 105 человек заболели коронавирусом, сообщили в администрации главы Башкирии. Теперь общее число зараженных составило 32 778 человек.

За минувшие 24 часа с выздоровлением выписались 203 человека, всего за время пандемии в регионе вылечились 28 238 пациентов.

К сожалению, на три увеличилось количество смертей от ковида – общее число умерших составило 374 человека.

Напомним, что на прошлой неделе Радий Хабиров обновил указ о повышенной готовности и продлил самоизоляцию для людей старше 65 лет до 14 апреля.