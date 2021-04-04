Фирдус Тямаев назвал Радика Юльякшина скандальным артистом

-Радика не пускают в Татарстан, а Тямаева поэтому — в Башкортостан. Это ложь. Его всегда ждут в Татарстане, - сказал Тямай.

Татарский певец Фирдус Тямаев ответил на заявление Радика Юльякшина о том, что Тямай (так его ласково называют поклонники – Ред.) пиарится за счет ситуации по отмене концерта в Башкирии.

Как сообщает «Реальное время», Фирдус заявил, что он не скандальный артист и «такой пиар ему не нужен».

- Я проработал десять лет, один раз с Гузель Уразовой попал в ловушку и после извинился перед людьми. Мне такой пиар не нужен. Это он скандальный артист. Он обиделся на Татарстан и решил не выступать. И публика решила: Радика не пускают в Татарстан, а Тямаева поэтому — в Башкортостан. Это ложь. Его всегда ждут в Татарстане, - сказал Тямай.

Напомним, что 22 марта Фирдусу не разрешили провести концерт в Киргиз-Мияках. Артист посчитал такое решение администрации незаконным и решил судиться. Тогда на сторону Башкирии встал Элвин Грей, который в прямом смысле наехал на Тямая и посоветовал ему «включить мозги». Конфликт певцов продолжается, они так и не пришли ни к какому решению и не поговорили с глазу на глаз.

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