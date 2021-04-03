Вероятность осадков увеличится: погода в Уфе и Башкирии на воскресенье, 4 апреля

Фото: Рустем Ахунов

В предстоящее воскресенье, 4 апреля, в Башкирии ожидается мокрый снег с дождем. По данным Башгидрометцентра, на территорию республики сместится область пониженного давления с западных районов России. Синоптики отмечают, что из-за этого вероятность осадков увеличится.

Днем по республике ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя, в западных районах до умеренных. Местами в регионе ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, умеренный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит 0, -5ºС, днем воздух прогреется до +2, +7 ºС.