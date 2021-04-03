В Башкирии за сутки от коронавируса скончались еще четыре человека

Из больниц республики за сутки выписались 231 человек

Как сообщает оперативный штаб Башкирии по борьбе с распространением коронавируса, за прошедшие сутки в республике ковид подтвердился еще у 104 человек. Таким образом за все время пандемии COVID-10 общее число инфицированных в регионе достигло 32673 человека. Переболели и выздоровели по данным Минздрава Башкирии 28035 пациентов.

На 3 апреля 2021 года в республики продолжают болеть 4638 человек. За прошедшие сутки из больниц с полным выздоровлением выписались 231 пациент. К сожалению, от коронавируса за то же время скончались еще четыре человека.