В Уфе до конца года перекроют движение на двух улицах

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

В уфимском микрорайоне Кузнецовский затон из-за ремонта дорог перекроют движение на двух улицах. С 5 апреля и до 31 декабря 2021 года будет закрыто движение автомобильного транспорта по двум полосам на улице Солнечногорской на участке от улицы Бельской и до улицы Геофизиков. Также дорожники перекроют две полосы движения на улице Геофизиков от Солнечногорской до бульвара Назара Наджми.

Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, рабочие начнут ремонт уже с понедельника, 5 апреля. Городские власти рассчитывают, что на этих участках по завершении работ появится ливневая канализация и заасфальтированная дорога.

Власти Уфы просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и рекомендуют заранее планировать свой маршрут.