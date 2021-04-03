В Башкирии волонтеры и полиция разыскивают бесследно пропавшего 17-летнего подростка

Фото: соцсети

Родные и близкие 17-летнего Данила Полетавкина из Стерлитамака бьют тревогу: молодой человек ушел из дома в минувшую пятницу, 2 апреля, и пропал без вести. К поискам парня подключились сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик».

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить по телефону 89871060601 или позвонить в полицию по номеру 102 (с мобильного) или 02.

Приметы Данила Полетавкина: рост 173 см, среднего телосложения, светлые волосы средней длины, карие глаза. В день пропажи был одет в демисезонную куртку черного цвета с серыми вставками, серую водолазку с капюшоном, джинсы голубого цвета и черные кеды.