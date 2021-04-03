Клинику БГМУ в Уфе временно возглавил экс-министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров

ФОТО: Башкирский государственный медицинский университет

Накануне в клинике БГМУ в Уфе сменился главный врач. Вместо молодого Руслана Гараева медучреждение временно возглавил экс-министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров. Информацию официально подтвердили в самой клинике.

Незадолго до назначения на пост и.о. главного врача клиники БГМУ Анвар Бакиров работал в медицинском университете проректором по инновационной и лечебной работе. Ранее он возглавлял министерство здравоохранения Башкирии, но уволился по собственному желанию в октябре 2018 года. Этому событию предшествовал скандал: тогда еще врио главы республики Радий Хабиров потребовал Бакирова уволиться, задав ему риторический вопрос: «Может вам попреподавать?».

Когда будет утвержден «постоянный» главный врач клиники БГМУ и останется ли на этой должности Анвар Бакиров, пока не известно.