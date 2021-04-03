В Уфе поймали серийного воришку сушилок для рук

Подозреваемый сознался в краже электросушилок из туалетов в уфимских кафе

Накануне в Уфе сотрудники полиции поймали 19-летнего студента, который промышлял воровством. Как пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии, тревогу забили владельцы кафешек: из туалетов стали пропадать электросушилки. Общий ущерб оценили в 240 тысяч рублей.

Сотрудники полиции начали с того, что просмотрели записи с камер наблюдения. Внешность подозреваемого удалось установить, но легче от этого не стало: под общее описание подходил едва ли не каждый посетитель кафе. Но оперативникам все же удалось выйти на след злоумышленника и задержать «любителя сушилок». Им оказался студент одного из учебных заведений города.

- Парень раскаялся в содеянном и рассказал, что похищенную технику продавал через сайты бесплатных объявлений, - рассказали в МВД по Башкирии.

Сейчас молодой человек стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража», полиция проверяет его на причастность к четырем аналогичным преступлениям. МВД по Башкирии публикует фрагмент видео с камер наружного наблюдения в кафе, благодаря которому удалось установить подозреваемого в серийных кражах из туалетов.