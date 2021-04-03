«Логично, что прорвало»: мэр Уфы Сергей Греков впервые прокомментировал «фекальную катастрофу» в Новой Максимовке

Фото: соцсети Сергея Грекова

Сегодня, 3 апреля, мэр Уфы Сергей Греков приехал на место «фекальной катастрофы» в поселок Новая Максимовка. В своих социальных сетях градоначальник впервые прокомментировал историю с прорывом канализации в микрорайоне и пообещал жителям решить эту проблему.

По словам Грекова, история с прорывом канализации в поселке началась почти 10 лет назад, когда Новую Максиомовку только начали застраивать.

-Застройщик обанкротился, не смогли в свое время нормально ввести сети в эксплуатацию. Как итог, все эти годы - хозяина нет. Практически - отсутствие техобслуживания. Логично, что прорвало, - написал мэр Уфы в своих соцсетях.

На фото: Новая Максимовка

Сергей Греков подчеркнул, что сегодня просто для того, чтобы прочистить существующую канализацию, нужна спецтехника. А ее у района нет.

- Единственная сломанная машина месяц ждет запчасти - куда это годится?! В субботу утром выехали на место, разбираться в беде, чтобы не случилась новая катастрофа, - заявил Греков.

Также глава администрации Уфы подчеркнул, что в ближайшее время канализационная система в Новой Максимовке перейдет на баланс «Уфаводоканала», появится второй насос и ограждение вокруг канализационной насосной станции. А еще власти хотят построить в микрорайоне новую канализационную станцию.

- Оперативными действиями проблему не решить, нужно, чтобы был у сетей свой ответственный хозяин. Будем передавать на баланс Уфаводоканала, нужно будет построить новую канализационную станцию. А это новый проект, новая экспертиза, новый поиск денег, - заявил Сергей Греков и пообещал жителям решить проблему. Совместно с ресурсниками.