Прокуратура Башкирии проверит «кладбище автобусов» на стоянке «Башавтотранса»

Фото: Рустем Ахунов

Накануне прокуратура Башкирии начала проверку по публикациям в СМИ, где писали о существовании целого «кладбища автобусов» на территории автостоянки «Башавтотранса». Поводом для пристального внимания со стороны надзорного ведомства стала статья на сайте UFA1.RU, где авторы показали снимки с территории предприятия. На фото видно, что под снегом стоят десятки автобусов, довольно новых на вид.

В пресс-службе прокуратуры сообщают, что сотрудники ведомства планируют проверить информацию из СМИ и дать оценку эффективности при использовании бюджетных субсидий государственным предприятием. Как известно, ГУП «Башавтотранс» начиная с конца 2018 года получал баснословные деньги на обновление автопарка в рамках так называемой «транспортной реформы». На сегодняшний день большинство пользователей общественного транспорта в Уфе отмечают, что количество автобусов с момента начала этой реформы, заметно сократилось.

Как пояснили в прокуратуре Башкирии, надзорное ведомство также даст оценку «информации о неиспользовании указанных транспортных средств предприятием в автобусных маршрутах, нарушении трудовых прав водителей».