В Башкирии фура вылетела в кювет: водитель погиб, пассажир в больнице

Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии

В минувшую пятницу, 2 апреля, в Зилаирском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По данным дорожной полиции, на 180 километре дороги Магнитогорск-Ира 58-летний уроженец Оренбуржья за рулем грузовика «MAN» с полуприцепом, не справившись с управлением допустил съезд фуры в левый кювет.

В пресс-службе ГИБДД по Башкирии отмечают, что это лишь предварительная версия ДТП – обстоятельства аварии сейчас выясняют автоинспекторы. В результате аварии водитель большегруза погиб на месте, а его 45-летний пассажир получил различные травмы и был доставлен в больницу.

Последствия ДТП в Зилаирском районе Башкирии

Всего за минувшую пятницу на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых погиб один человек, а еще 10 получили травмы. Также за минувшие сутки сотрудники дорожной полиции задержали 62 водителя в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.