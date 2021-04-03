В Уфе на четверо суток частично перекроют улицу Айская

Фото: пресс-служба администрации Уфы

Уфимская мэрия предупреждает автомобилистов о частичном перекрытии движения на улице Айская: в ночь на 5 апреля начнется ремонт газопровода, из-за чего перекроют две полосы движения. В городской администрации поясняют, что движение будет перекрыто с полуночи 5 апреля и до полуночи 8 апреля на участке от пересечения Айской с улицей 8 марта и до дома № 87.

В пресс-службе уфимской мэрии отмечают, что перекрытие движения связано с реконструкцией улицы 8 марта – ее ремонтируют на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Мингажева.

Власти Уфы просят автомобилистов отнестись с пониманием к временным ограничениям и приносят извинения за возможные неудобства. Автолюбителям предлагают заранее планировать свой маршрут.