В Турции поймали обвиняемого в убийстве 21-летней жительницы Башкирии

Фото: Следком Башкирии

В отношении уроженца Азербайджана возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве 21-летней девушки из Стерлитамака. В Следкоме по Башкирии сообщили, что 23-летний мужчина сбежал после содеянного в Турцию, но его объявили в международный розыск и вернули в Россию.

В пресс-службе ведомства уточнили, что об исчезновении 29 марта сообщил старший брат убитой, заявив, что в последний раз ее видел 24 марта. Когда следователи выяснили, что в последнее время девушка много общалась с подозреваемым, то выехали к нему домой для проверки. В квартире, которую снимал иностранец, под кроватью нашли тело девушки, завернутое в мешки.

По данным СК, убийство произошло в ночь на 25 марта из-за бытового конфликта. Фигурант уголовного дела сначала задушил девушку шнурком, а затем ударил ее множество раз ножом. После содеянного он похитил золотые украшения жертвы, сдал их в ломбард, а средства оставил себе.

– Я сначала ее душил руками. Потом нанес около 12 ударов (ножом, – ред.). Потом замотал ее в мешки и спрятал под кровать. Потом я перевел все денежные средства с ее карты на себя, потом купил билет до Москвы, потом уехал в Москву, – рассказал на следственном эксперименте подозреваемый.

Уже 26 марта он из Уфы вылетел в Москву, а оттуда отправился в турецкую Анталью, чтобы впоследствии сбежать на родину. Правоохранители однако успели объявить его в международный розыск и уже 30 марта вернули в Россию.

В настоящий момент против предполагаемого убийцы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Мужчина сознался в содеянном, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.