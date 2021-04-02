Власти Башкирии хотят поставить на въезде в Уфу визит-центр

На въезде в Уфу может появиться визит-центр для туристов

Власти Башкирии планируют создать на въезде в Уфу визит-центр. Там жители и гости смогут ознакомиться с миниатюрной версией республики, увидеть достопримечательности и проложить туристический маршрут. С идеей об организации визит-центра выступил глава регионального Минэкономразвития Рустам Муратов.

Чиновник заявил, что «республика должна стать лучшим местом для туристов», которым «необходимо предоставить весь перечень услуг и разработать для них виртуальный тур» по Башкирии. Муратов также предложил создать в республике «Академию гостеприимства», где могли бы готовить высококвалифицированный персонал в сфере услуг и государственный служащих. Это, убежден министр, создало бы благоприятные условия для развития туристический индустрии.