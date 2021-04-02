В Уфе супружеская пара родила десятого ребенка

фото: Госкомюстиции РБ

В Уфе супружеская пара Фаттаховых – Азамат и Лилия – родила десятого ребенка за 18 лет брака. Рождение очередного малыша зарегистрировал второй отдел ЗАГС Октябрьского района города, сообщили в Госкомюстиции.

Сейчас в семье Фаттаховых воспитываются пять мальчиков и столько же девочек. Самому старшему – Кариму – уже исполнилось 18 лет. Своего «юбилейного», десятого по счету ребенка Азамат и Лилия назвали Лией.

– Приоритетами этой семьи являются здоровый образ жизни и позитивное отношение ко всему. А главный принцип семьи, со слов отца, – «ничего не бояться в жизни!», так как каждый человек рождается со своим местом на земле, – отметили в Госкомюстиции.

Там добавили, что многодетную семью поддерживают родители супругов. А старшие дети помогают в воспитании своих маленьких братьев и сестер.