Экс-главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова получила руководящую должность в Москве

фото: фейсбук Эльзы Сыртлановой

Бывший главный врач республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова получила руководящую должность в Москве. Теперь специалист возглавляет научно-исследовательский центр по анализу деятельности систем здравоохранения в Высшей школе организации и управления здравоохранением. Профиль Сыртлановой появился на сайте организации 26 марта.

Напомним, Эльза Сыртланова уволилась с должности главврача РКБ имени Куватова после того как там в конце марта 2020 года произошла крупнейшая в республике вспышка коронавируса. Зараженными в медучреждении оказались сотни пациентов и медиков – их закрывали на карантин.

Сыртланова ушла с поста руководителя РКБ в мае. В июне власти региона наградили ее почетной грамотой республики за добросовестный труд.