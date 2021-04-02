Житель Башкирии, надругавшийся над трупом подруги матери, рассказал, как убивал жертву

фото: ГТРК "Башкортостан"

Житель Башкирии, убивший и надругавшийся над трупом подруги своей матери, хотел, чтобы погибшая «вырубилась». Об этом 27-летний мужчина рассказал во время следственного эксперимента.

– Перекрыл дыхание. Хотел, чтобы она вырубилась, а получилось – умерла, – сказал обвиняемый.

Напомним, речь идет о деле, которое оставалось нераскрытым с ноября 2018 года. Тогда в Хайбуллинском районе Башкирии заявили о пропаже 44-летней Галины Пономаревой. На протяжении более двух лет о судьбе женщины ничего не было известно, пока следователи не вышли на ее знакомую, у которой та гостила перед своим исчезновением. Выяснилось, что Пономареву сначала задушил, а потом надругался над ее телом 24-летний сын хозяйки дома. Он сделал это, потому что гостья отказала ему в интимной близости. После убийства он вывез труп женщины на свалку.