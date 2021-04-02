Жительница Башкирии избила тростью и задушила беспомощную свекровь, потому что не хотела за ней ухаживать

Женщину будут судить за убийство

В Бирском районе Башкирии за убийство будут судить 50-летнюю местную жительницу. Она избила и задушила мать гражданского супруга, потому что больше не хотела за ней ухаживать. Об этом сообщила республиканская прокуратура.

– Обвиняемая с ноября 2019 года осуществляла постоянный уход за престарелой матерью своего гражданского супруга, которая после дорожно-транспортного происшествия не могла самостоятельно передвигаться и находилась в лежачем положении, – рассказали в надзорном ведомстве.

В апреле 2020 года женщина, больше не желая присматривать за беспомощной старушкой, начала избивать ее металлической тростью по различным частям тела, а потом и вовсе задушила пенсионерку. Во время следствия обвиняемая признала вину «в полном объеме». Ее будет судить верховный суд республики.