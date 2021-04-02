Разбитые двери, мусор и алкоголь: на окраине Уфы обнаружили «адскую общагу»

Похожие случаи происходят в «адской общаге» часто Фото: vk.com

Неравнодушный уфимец Рустем Мингажев рассказал, что происходит в многоэтажке на окраине Уфы, которую прозвали «адской общагой».

Рустем Мингажев борется с людьми, которые ведут себя некорректно в общественных местах. Вместе с приятелями он проводит «рейды» по улицам Уфы, во время которых просит граждан не курить и не пить общественных местах. Иногда такие мероприятия заканчиваются небольшими потасовками.

Зимой 2021 года молодой человек оказался в злополучной «адской общаге» на улице Мусы Джалиля на окраине микрорайона Дема. Такое название дому Рустем дал неспроста – в подъезде многоэтажки каждый вечер творятся жуткие вещи. Маргиналы, среди которых есть и подростки, распивают алкоголь и курят. Окрыленные этанолом граждане мусорят, разбивают окна и даже металлические двери. После очередной попойки лестница жилого дома становится похожа на поле брани. Рустем и его друзья пытаются вразумить любителей спиртного своими силами, а когда им это не удается, вызывают на место полицию.

- А я это каждый день вижу, когда к бабушке иду. Ужас, а не дом! – пишет уфимка, который приходится захаживать в «адскую общагу»