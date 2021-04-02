Следственный комитет Башкирии начал проверку после жалоб медиков на отсутствие коронавирусных выплат

Медики Ишимбайской ЦРБ

Следственный комитет Башкирии заявил о начале проверки Ишимбайской центральной районной больницы после жалоб медиков скорой помощи на отсутствие компенсаций и выплат, положенных за оказание помощи пациентам с коронавирусом. На днях фельдшеры ЦРБ записали видеообращение, в котором призвали республиканские власти обратить внимание на нарушение трудового законодательства.

– В связи с невыплатами стимулирующих выплат мы были вынуждены обратиться в прокуратуру. В данный момент у нас идут суды, где мы доказываем справедливость и обоснованность наших действий. Несмотря на это, администрация больницы продолжает нарушать постановление Российской Федерации, действующее с ноября 2020 года, не внося пациентов с COVID-19 в федеральный реестр. А мы все так же продолжаем оказывать помощь больным с коронавирусом. Выплаты по этому постановлению мы так и не получаем, – заявили медики.

Фельдшеры также отметили, что Ишимбаю не хватает машин скорой помощи: «вместо положенных семи на линию выезжает только пять». Медикам, по их собственным словам, «приходится по одному выезжать [на вызовы] в неукомплектованной бригаде».

В Следственном комитете тем временем заявили, что сейчас в больнице «проводится комплекс мероприятий, направленных на проверку представленных сведений, полноту и своевременность положенных выплат медицинским работникам». Следователи запросили бухгалтерскую документацию больницы и намерены опросить ее руководство. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.