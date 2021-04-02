На капитальный ремонт крыш и фасадов жилых домов в Башкирии выделено более 400 млн рублей

Капремонт крыш и фасадов домов будет проведен в 21 муниципалитете Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Башкирии на капитальный ремонт крыш и фасадов многоквартирных домов в 21 муниципалитете выделено более 404 млн рублей. Региональный оператор капремонта разместил на сайте госзакупок три тендера на реконструкцию жилых зданий.

Крыши и фасады домов будут приведены в порядок в Агидели, Межгорье, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате и Стерлитамаке. Капитальный ремонт будет проведен также в городах, селах и деревнях Альшеевского, Белорецкого, Благовещенского, Давлекановского, Дюртюлинского, Зианчуринского, Ишимбайского, Кармаскалинского, Краснокамского, Мелеузовского, Салаватского, Стерлибашевского, Туймазинского, Учалинского, Чишминского районов. Всего в адресном перечне капитального ремонта значатся 79 объектов.

По контракту все работы должны быть завершены до 1 октября текущего года. Заявки на участие в торгах принимаются до 22 апреля.