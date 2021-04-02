Завод в Башкирии вложит 800 млн рублей в серийное производство гусеничных транспортеров

фото: glavarb.ru

Машиностроительная компания «Витязь» в башкирском городе Ишимбае вложит 802,6 млн рублей в освоение серийного производства двухзвенных гусеничных транспортеров новой модификации. Об этом на встрече с главой республики Радием Хабировым 1 апреля сообщил генеральный директор завода Ирек Арсланов.

Руководитель республики отметил, что «Витязь» «давно стал признанным брендом» Башкирии», и технику, которую выпускает компании, «в нашей стране не делают больше нигде. Хабиров также поблагодарил коллектив завода и пообещал предприятию поддержкой – «в том числе с контрактами».