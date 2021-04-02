Хабиров обновил антиковидный указ

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Глава Башкирии Радий Хабиров в очередной раз изменил указ о режиме повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Документ появился сегодня, 2 апреля, на портале правовой информации.

Согласно новой редакции указа, для жителей республики старше 65 лет и хронически больных граждан обязательный режим самоизоляции продлен до 14 апреля.

Остальные поправки касаются вакцинации от COVID-19. В документе прописана рекомендация населению сделать прививку против коронавируса по назначению врача. Кроме того, работодателям «предлагается рассмотреть возможность проведения вакцинации сотрудников».

Всем государственным СМИ поручено провести информационную кампанию о необходимости сделать прививку, о правилах поведения при появлении симптомов гриппа и ОРВИ и мерах профилактики заболеваний.