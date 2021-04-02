Видео – уфимке подожгли автомобиль из-за конфликта с жителем Сочи

фото: МВД РБ

В Уфе 41-летней местной жительнице подожгли автомобиль. Подозреваемые уже найдены и задержаны. О происшествии сообщили в башкирском МВД.

Полицейские выяснили, что у потерпевшей есть недоброжелатель, проживающий в городе Сочи. По словам женщины, у нее с ним недавно был конфликт, из-за которого он мог попросить своего брата из Уфы поджечь автомобиль. Сотрудники уголовного розыска отработали эту версию – как оказалось, подозрения уфимки были не напрасными.

По версии следствия, брат обиженного мужчины нашел знакомого, который согласился пойти с ним на преступление за 11 тысяч рублей. Они купили на заправочной станции бензин и под утро приехали на такси к дому потерпевшей. Облив лобовое стекло горючим и совершив поджог автомобиля, они скрылись. Женщина из окна своей квартиры практически сразу заметила, что у нее горит машина, и вызвала полицию и пожарных.

Обоих подозреваемых 40 и 35 лет задержали. Против них возбудили уголовное дело об «умышленном уничтожении или повреждении имущества». Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде.