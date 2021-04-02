В Уфе при нанесении дорожной разметки были похищены 7 млн бюджетных рублей

Ущерб бюджету города составил 7 млн рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Уфе при нанесении дорожной разметки на автомобильных дорогах были похищены 7 млн рублей. Следственный комитет возбудил уголовные дела против руководства коммерческой фирмы и чиновников из мэрии. Об этом сообщила башкирская прокуратура, которая выявила финансовые нарушения в ходе совместной проверки с МВД.

В июле 2020 года чиновники Управления коммунального хозяйства из уфимской администрации по итогам электронного аукциона заключили контракт с компанией «Аксиома» на нанесение дорожной разметки. Сумма, за которую подрядчик согласился выполнить работу, составила 116 млн рублей. Оплата по контракту была произведена в полном объеме.

– Между тем фактически по незаконному указанию чиновников часть работ выполнена подведомственным администрации города учреждением «СУРСИС», однако денежные средства перечислялись на счета ООО «Аксиома» и в дальнейшем были похищены, – передали в прокуратуре.

Всего, по данным надзорного ведомства, было похищено 7 млн бюджетных рублей. После того как прокуратура передала материалы проверки в Следственный комитет, там возбудили уголовные дела о «мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере». Фигуранты – «руководство коммерческой организации и неустановленные лица администрации города».