Образуются промоины и закраины: на реках Башкирии началось разрушение льда

До полноценного ледохода на реках Башкирии пока не дошло Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Башкирию приходит настоящая весна: на крупных реках началось постепенное таяние льда. Как сообщает Башгидрометцентр, в ближайшее время на крупнейших реках уже сейчас наблюдается потемнение льда, образуются промоины и закраины. Это значит, что ледяной покров постепенно разрушается и совсем скоро начнет повышаться уровень воды.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшую неделю в Башкирии ожидается неустойчивый характер погоды с мокрым снегом и дождями. Температура воздуха будет выше нуля градусов Цельсия.

Так, в предстоящую пятницу, 2 апреля, в северных районах республики прогнозируется мокрый снег и дождь, местами до умеренного. В южных районах осадков не ожидается. Ночью и утром на отдельных участках дорог будет гололедица и снежный накат. Температура воздуха ночью опустится до 0,-5°С, днем потеплеет до +3,+8°С.