Жительница Уфы угодила в больницу после падения на нее льда с крыши

Фото: пресс-служба УГЗ Уфы

Сегодня днем, около 17:30 в Демском районе Уфы произошел инцидент, в результате которого 40-летняя местная жительница оказалась в больнице. Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты населения, около трехэтажного дома №6 по улице Правды на женщину с крыши упала наледь. Прохожие тут же вызвали скорою помощь.

Прибывшая на место бригада медиков срочно доставила несчастную в ближайшую больницу. В итоге, после оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Сейчас в причинах и обстоятельствах несчастного случая разбираются специалисты.

Уфимские спасатели призывают жителей и гостей башкирской столицы быть предельно внимательными и осторожными – из-за оттепели увеличивается риск схода с крыш снега и наледи.