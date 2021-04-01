Аналитики назвали средний размер пенсии в Башкирии

83,8% пенсионеров получают пенсии по старости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии средний размер назначенной пенсии на 1 января текущего года составил 15 255 рублей. Об этом сообщил Башстат.

Сумма страховых пенсий по старости составила 16,1 тысячи рублей, по инвалидности – 10,1 тысячи рублей, по потере кормильца – 10,7 тысяч рублей.

– Средний размер пенсий по государственному пенсионному обеспечению составил 10242,4 рубля, из них социальной пенсии – 9966,2 рубля. Реальное изменение пенсии на 1 января 2021 года составило 100,5% к соответствующему периоду предыдущего года, – рассказали аналитики.

Сумма средней пенсии в регионе составляет лишь 42,6% от суммы средней зарплаты. В «относительном благополучном положении», отметили специалисты, находятся работающие пенсионеры – таких в республике 16,5%.

Всего в Башкирии проживает 1,2 млн пенсионеров (это 29,3% населения): 64,8% женщины и 35,2% мужчин. Большая их часть – 83,8% – получает пенсии по старости.