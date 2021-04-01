Видео - в центре Уфы появился водопад из коричневой субстанции

Так вышло, что жители погрязли в грязи, красной глине и огромных лужах. Фото: Рустем АХУНОВ

«КП-Уфа» публикует видео жуткого водопада с коричневой субстанцией на улице Комсомольской. Такую «красоту» вынуждены каждый день видеть жители домов, что находятся рядом с ТРК «Семья». Здесь уже второй год идет ремонт, укладка труб. Вода стекает в огромную яму, куда можно легко провалиться, оступившись.

На видеозаписи видно, что водопад усиливается с каждым проездом автомобиля по огромной луже. Эта лужа находится прямо напротив детского сада, куда горожане каждый день водят своих детей.

Так вышло, что жители погрязли в грязи, красной глине и огромных лужах из-за ремонта, а он закончится лишь в ноябре 2021 года. Пока приходится терпеть.