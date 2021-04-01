В Башкирии нашли останки пропавшей два года назад женщины – ее за отказ в сексе убил сын подруги

фото: МВД РБ

В Хайбуллинском районе Башкирии нашли останки местной жительницы Галины Пономаревой, которая с 2018 года числилась пропавшей без вести. Женщину убили, а ее труп выбросили на свалку. Расправился с ней, по версии следствия, сын ее же подруги – и последняя обо всем знала. Детали дела раскрыли в МВД и Следственном комитете Башкирии.

Сообщение о безвестном исчезновении 44-летней жительницы села Бурибай поступило в полицию 24 ноября 2018 года. Изначально предполагалось, что женщина пропала после того как в семь часов утра вышла из своего дома в розовом халате и черных зимних галошах. Признаков криминального характера сходу обнаружено не было, тем не менее для расширение возможностей поисков Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Сотрудники правоохранительного ведомства проработали различные версии исчезновения Пономаревой, опросили ее знакомых и в конечном счете выяснили, что последний раз ее видели в гостях у знакомой, где они вместе распивали спиртное. Подруга пропавшей заверила, что та ушла от нее, когда за ней заехал знакомый мужчина. Данную версию подтвердил и сын этой женщины – он был в доме, когда его мать и Пономарева выпивали. Мужчина в итоге и оказался главным подозреваемым.

– Следственно-оперативными мероприятиями установлено, что в действительности пропавшая не покидала жилища своей подруги, а была убита сыном последней у них дома. После предъявлении собранных доказательств мужчина сознался в убийстве и указал местонахождение тела, – передали в СК.

Следствие установило, что случилось в ночь убийства – с 24 на 25 ноября. Погибшая действительно распивала напитки в гостях у подруги. Когда хозяйка дома уснула, ее сын остался наедине с гостьей и предложил ей «вступить с ним в интимную связь». Женщина отказалась, и тогда мужчина задушил ее. Его мать, узнав о случившемся, предложила спрятать тело – сначала в сарай, а потом – на местную свалку, куда труп погибшей отвезли на санях.

Сейчас 27-летний подозреваемый находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершенного преступления.