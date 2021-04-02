В Уфе в пандемийный год выросло число преступлений

В Уфе удалось снизить число бытовых преступлений, сообщил начальник местной полиции

В Уфе в 2020 году было зарегистрировано 20 169 преступлений. Это на 4,5% больше, чем годом ранее, сообщил 1 апреля начальник Управления МВД по башкирской столице Валерий Янситов на заседании в Горсовете.

По словам руководителя уфимской полиции, в прошлом году к уголовной ответственности было привлечено 3 624 человек, 3 560 из которых – местные жители. В расчете на 10 тысяч человек в городе совершено 180 преступлений, в том числе тяжкие и особо тяжкие – 60.

Янситов отметил, что благодаря совместной работе городского МВД и Центра общественной безопасности в Уфе «удалось снизить число бытовых преступлений на 9,9%, а ранее судимыми лицами и в состоянии опьянения на 7,1% и 9,6% соответственно».