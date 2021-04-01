«Башавтотранс» после жалоб пассажиров увеличит число автобусов на одном из маршрутов

Число автобусов на проблемном маршруте увеличится до 18

Госперевозчик «Башавтотранс» планирует увеличить число автобусов с 15 до 18 на маршруте №432а. Машины этого рейса курсируют между Уфой и Иглино, и его пассажиры часто жалуются на нехватку транспорта.

– Маршрут длинный: от начала Иглино едет и до Телецентра. Интервал [ожидания автобуса] – 40 минут. Это издевательство над людьми! Утром и вечером едут битком набитые, – писали в соцсетях «Башавтотранса» жители.

22 марта пресс-секретарь госперевозчика Ксения Кравченко заявила, что «на данный момент менять количество транспорта на линии не планируется». Спустя неделю, 30 марта, она анонсировала, что машин на данном маршруте все-таки будет больше: «Мы планируем увеличить количество автобусов до 18, соответственно, будет скорректировано расписание в сторону уменьшения интервала ожидания».