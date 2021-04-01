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Общество1 апреля 2021 14:51

Оренбуржца посадили на 13 лет за секс-преступления против детей – одной из его жертв оказался ребенок из Башкирии

Мужчина проходил обвиняемым по 12 эпизодам
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Извращенец получил 13 лет "строгача"

В Оренбургской области за 12 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в тюрьму посадили 34-летнего местного жителя.

Как установил суд, мужчина, проживая в Матвеевском районе региона, с 2014 по 2019 год находил в соцсетях детей от 9 до 14 лет, и уговаривал их отправить ему порнографические изображения. Затем обвиняемый сам сливал эти снимки в интернет. Следствие также уличило его в «иных действиях, направленных против половой неприкосновенности потерпевших».

Известно, что жертвами извращенца стали дети сразу из нескольких регионов – в том числе и из Башкирии, сообщил Regnum.

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.