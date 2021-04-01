В трамвайную сеть Уфы планируют инвестировать 27,6 млрд рублей

Власти республики не отказываются от идеи соединить север и юг города трамвайной линией

В комплексную модернизацию трамвайной сети Уфы планируют инвестировать 27,6 млрд рублей. Об этом сообщили в башкирском правительстве. Там пояснили, что проект включает в себя реконструкцию городского путевого и энергохозяйства трамваев, депо, создание единой линии между севером и югом столицы, современных остановок, обновление самого транспорта, а также создание и внедрение современных систем оплаты.

Модернизацию трамвайной инфраструктуры власти республики намерены запустить совместно с компанией «Синара – Городские транспортные решения Уфа». Сегодня, 1 апреля, генеральный директор фирмы Евгений Васильев, первый замминистра экономического развития России Андрей Иванов и министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов подписали «Соглашение о защите и поощрении капиталовложений». Этот договор гарантирует «Синаре» неприменение актов, которые могут ухудшить реализацию инвестиционного проекта (в данном случае – по модернизации трамвайной сети) в обмен на инвестиции.

– Соглашение является следующим этапом взаимодействия «Синара – Городские Транспортные Решения» и Республики Башкортостан. Ранее в рамках выставки «Транспортная неделя-2020» [между компанией и правительством Башкирии] было подписано пятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере транспортной системы городских агломераций. В частности, данное соглашение предусматривало проведение совместной работы по развитию электротранспорта в Уфе, – отметили в пресс-службе регионального правительства.